Газета
Общество

Суд приговорил Воронцова к пяти годам колонии

Ведомости

Люблинский суд Москвы приговорил создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова к пяти годам колонии за вымогательство и изготовление порнографических материалов, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Западного административного округа г. Москвы суд приговорил Воронцова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Воронцова также лишили звания майора полиции и права заниматься администрированием сайтов и страниц в соцсетях на десять лет.

Отмечается, что суд признал его виновным по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере), п. «а, б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета), двух эпизодов п. «б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов с использованием интернета), а также ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Воронцов – бывший сотрудник МВД. В мае 2020 г. он был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции. Как отмечает пресс-служба прокуратуры, следствие установило, что осенью 2017 г. Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 000 руб. за нераспространение его фотографий интимного характера, а не получив их, опубликовал снимки в сети. Позднее, в сентябре 2018 г. и феврале 2020 г., он распространил в социальной сети интимные фотографии другого полицейского. Свою вину Воронцов не признал.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных