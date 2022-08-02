Суд приговорил Воронцова к пяти годам колонии
Люблинский суд Москвы приговорил создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова к пяти годам колонии за вымогательство и изготовление порнографических материалов, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Западного административного округа г. Москвы суд приговорил Воронцова к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.
Воронцова также лишили звания майора полиции и права заниматься администрированием сайтов и страниц в соцсетях на десять лет.
Отмечается, что суд признал его виновным по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в крупном размере), п. «а, б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета), двух эпизодов п. «б» ч. 3 ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов с использованием интернета), а также ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Воронцов – бывший сотрудник МВД. В мае 2020 г. он был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции. Как отмечает пресс-служба прокуратуры, следствие установило, что осенью 2017 г. Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 000 руб. за нераспространение его фотографий интимного характера, а не получив их, опубликовал снимки в сети. Позднее, в сентябре 2018 г. и феврале 2020 г., он распространил в социальной сети интимные фотографии другого полицейского. Свою вину Воронцов не признал.
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