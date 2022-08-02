Суд приговорил Воронцова к пяти годам колонии

Воронцов – бывший сотрудник МВД. В мае 2020 г. он был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника полиции. Как отмечает пресс-служба прокуратуры, следствие установило, что осенью 2017 г. Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 000 руб. за нераспространение его фотографий интимного характера, а не получив их, опубликовал снимки в сети. Позднее, в сентябре 2018 г. и феврале 2020 г., он распространил в социальной сети интимные фотографии другого полицейского. Свою вину Воронцов не признал.