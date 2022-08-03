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Пожар на складе в Истре локализовали

Ведомости

Пожарные локализовали возгорание на складе компании Ozon под Истрой, сообщила пресс-служба подмосковного управления МЧС.

«21.17 локализация пожара на площади 55000 кв.м», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 133 человека и 45 единиц техники.

Сообщение о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступило в МЧС 3 августа после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек. Позднее площадь пожара увеличилась до 55 000 «квадратов», при этом кровля здания обрушилась на площади 22 000 кв. м. Как отметил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, судьба двух сотрудников склада остается неизвестной.

По предварительным данным ГУ МЧС, всего пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, еще девятерым оказывается амбулаторная помощь. По информации «РИА Новости», в результате пожара один человек погиб. В экстренных службах считают, что основной версией пожара на складе является поджог.

Крупнейший пожар охватил 50 000 кв. м на складе Ozon. Для тушения применили вертолеты МЧС

На место возгорания прибыло руководство спасательной службы

В Ozon сообщили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, а покупатели – возврат средств за утраченные заказы, пообещали в Ozon.

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил «Ведомостям», что потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области может превысить 10 млрд руб. При этом, добавил он, здание и содержимое горящих складов Ozon застраховано в страховых компаниях — членах ВСС на сумму 17 млрд руб.

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Ранее по теме: Губернатор Воробьев заявил, что здание склада Ozon под Истрой уже не спасти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных