Пожар на складе в Истре локализовали

Сообщение о возгорании на складе компании Ozon под Истрой поступило в МЧС 3 августа после полудня. Площадь возгорания изначально составляла около 20 000 кв. м, из здания эвакуировались 1000 человек. Позднее площадь пожара увеличилась до 55 000 «квадратов», при этом кровля здания обрушилась на площади 22 000 кв. м. Как отметил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, судьба двух сотрудников склада остается неизвестной.