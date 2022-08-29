Врио губернатора Рязанской области объяснил увеличение площади лесных пожаров
Увеличение площади, пройденной огнем в Рязанской области, связано с плановыми отжигами в профилактических целях, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков в своем Telegram-канале. Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что за выходные площадь пожара превысила уже 20 000 га.
По словам Малкова, «практически ликвидирован огонь на северной кромке основного пожара», который был наиболее сложным для тушения, и «почти не активны южная и западная кромки». Он уточнил, что на восточной кромке основного пожара пока продолжается работа, «ведется плановый отжиг для профилактики распространения огня».
Чиновник подтвердил, что в регионе постепенно сокращают группировку личного состава и техники, в том числе авиации, задействованной в тушении пожаров. Кроме того, он заверил, что обстановка нормализовалась, населенным пунктам ничего не угрожает. «Поэтому принято решение рекомендовать жителям вернуться из пунктов временного размещения в свои дома»,— сообщил Малков.
Лесные пожары в Рязанской области начались в августе. После того как смог и запах гари из региона накрыл Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко, который возглавил правкомиссию по ликвидации лесных пожаров.
Запах гари сохраняется в Москве до сих пор, несмотря на то что еще вчера было объявлено о прекращении распространения лесных пожаров в Рязанской области. Синоптики спрогнозировали, что запах гари в Москве рассеется сегодня к вечеру, когда направление ветра изменится.
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