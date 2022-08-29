Врио губернатора Рязанской области объяснил увеличение площади лесных пожаров

Лесные пожары в Рязанской области начались в августе. После того как смог и запах гари из региона накрыл Москву 17 августа, мэр города Сергей Собянин направил в регион несколько тысяч пожарных, а также лично посетил область вместе с главой МЧС Александром Куренковым и вице-премьером Дмитрием Григоренко, который возглавил правкомиссию по ликвидации лесных пожаров.