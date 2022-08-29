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Синоптик спрогнозировал скорое исчезновение запаха гари в Москве

Ведомости

Запах гари из-за пожаров в Рязанской области в Москве исчезнет с вечера понедельника (29 августа) из-за смены направления ветра, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. 

«Если сегодня еще ветер юго-восточный, то уже будет переходить на южный, начиная с вечерних часов сегодня устойчиво перейдет на юго-западный, а далее — на северо-западный, западный и еще будет очень сильным. По этой причине дым из Рязани будет сноситься на Северный Урал и на Верхнюю Волгу и мимо Москвы будут уходить однозначно», — уточнил синоптик (цитата по «РИА Новости»).

По словам Синенкова, в середине сегодняшнего дня в Москве еще будет запах гари, который потом исчезнет. «Будем рассчитывать на то, что в Калужской, Смоленской, Брянской областях пожаров не будет, к нам будет воздух приходить из этих областей», — добавил он.

Повышенные концентрации загрязняющих веществ ранее были отмечены в 12 округах Подмосковья. Превышение нормы концентрации связано с лесными пожарами в Рязанской области, где ввели режим ЧС. По информации агентства, площадь возгораний в регионе за сутки увеличилась на 29% до 15 227 га. Дым и запах гари от пожаров достиг Москвы уже 17 августа, с тех пор жители Москвы и Московской области ежедневно жаловались на него, сейчас смог почти рассеялся.

24 августа президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с лесными пожарами в России и выразил обеспокоенность по поводу того, что очаги находятся вблизи населенных пунктов Рязанской области. Глава МЧС России Александр Куренков заверил, что угрозы для жителей нет. Путин поручил Куренкову, вице-премьеру Дмитрию Григоренко, который возглавил правкомиссию по борьбе с лесными пожарами, и мэру Москвы Сергею Собянину посетить Рязанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Они уже прибыли в регион.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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