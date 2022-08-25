Повышенные концентрации загрязняющих веществ отмечены в 12 округах Подмосковья

В Москве подобных нарушений в состоянии воздуха не выявлено, следует из результатов проб Управления Роспотребнадзора по Москве, которые были опубликованы накануне вечером. В ведомстве тогда отметили, что с 18 по 24 августа ПДК вредных веществ в воздухе была незначительно превышена только один раз – утром 22 августа в 5 точках отбора проб из 56.