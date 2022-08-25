Повышенные концентрации загрязняющих веществ отмечены в 12 округах Подмосковья
В Московской области региональное министерство экологии зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в диапазоне 0,5-0,8 ПДК из-за пожаров в Рязанской области, передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
«Повышенные концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения в диапазоне 0,5-0,8 ПДК, отмечаются в 12 городских округах», – привели данные в министерстве. Уточняется, что замеры были проведены в Щелкове, Подольске, Мытищах, Лобне, Электростали, Красногорске, Котельниках, Коломне и Домодедове, а также в Ленинском и Пушкинском округах.
В Москве подобных нарушений в состоянии воздуха не выявлено, следует из результатов проб Управления Роспотребнадзора по Москве, которые были опубликованы накануне вечером. В ведомстве тогда отметили, что с 18 по 24 августа ПДК вредных веществ в воздухе была незначительно превышена только один раз – утром 22 августа в 5 точках отбора проб из 56.
Превышение нормы концентрации связано с лесными пожарами в Рязанской области, где ввели режим ЧС. По информации агентства, площадь возгораний в регионе за сутки увеличилась на 29% до 15 227 га. Дым и запах гари от пожаров достиг Москвы уже 17 августа, с тех пор жители Москвы и Московской области ежедневно жаловались на него, сейчас смог почти рассеялся.
Накануне власти Владимирской области сообщили, что пожар в Рязанской области начал распространяться в сторону Шатурского района Московской области. По словам директора департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгения Малышева, расстояние от пожаров в Рязанской области до Владимирской за два дня сократилось на 4 км, до 23 км. На данный момент на территории Владимирской области действуют два лесных пожара.
Вчера президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с лесными пожарами в России и выразил обеспокоенность по поводу того, что очаги находятся вблизи населенных пунктов Рязанской области. Глава МЧС России Александр Куренков заверил, что угрозы для жителей нет. Путин поручил Куренкову, вице-премьеру Дмитрию Григоренко, который возглавил правкомиссию по борьбе с лесными пожарами, и мэру Москвы Сергею Собянину посетить Рязанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Они уже прибыли в регион.
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