Продюсер Большаков получил 5,5 лет колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило»
Бывший гендиректор «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил 5,5 лет колонии по делу о взятках за перекрытие дорог в Москве для съемок сериала «Чикатило», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда.
«Приговором Щербинского районного суда Дмитрий Большаков признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — говорится в сообщении суда.
Приговор также вынесен другим фигурантам дела, в том числе бывшему заместителю начальника третьего отдела управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Игорю Файзуллину — 8,5 года колонии общего режима и замначальнику ОМВД «Китай-город» Дмитрию Смолину — 7,5 лет колонии строгого режима.
По версии стороны обвинения, фигуранты дела получали через Большакова деньги за перекрытие автомобильного и пешеходного движения в Тимирязевском районе и центре Москвы, чтобы обеспечить безопасные условия для съемок сериала «Чикатило».
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