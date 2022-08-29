Продюсер Большаков получил 5,5 лет колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило»

Бывший гендиректор «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил 5,5 лет колонии по делу о взятках за перекрытие дорог в Москве для съемок сериала «Чикатило», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда.