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Продюсер Большаков получил 5,5 лет колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило»

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Бывший гендиректор «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил 5,5 лет колонии по делу о взятках за перекрытие дорог в Москве для съемок сериала «Чикатило», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда. 

«Приговором Щербинского районного суда Дмитрий Большаков признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — говорится в сообщении суда.

Приговор также вынесен другим фигурантам дела, в том числе бывшему заместителю начальника третьего отдела управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Игорю Файзуллину — 8,5 года колонии общего режима и замначальнику ОМВД «Китай-город» Дмитрию Смолину — 7,5 лет колонии строгого режима.

По версии стороны обвинения, фигуранты дела получали через Большакова деньги за перекрытие автомобильного и пешеходного движения в Тимирязевском районе и центре Москвы, чтобы обеспечить безопасные условия для съемок сериала «Чикатило».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных