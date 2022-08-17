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Замглавы Ленобласти Харлашкин арестован до 15 октября по делу о взятке

Ведомости

Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в получении взятки заместителю председателя правительства Ленинградской области Сергею Харлашкину до 15 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября в отношении Сергея Харлашкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»)», – сообщили в суде.

По ходатайству защиты судебное заседание прошло в закрытом режиме. Следователь в ходатайстве об избрании для Харлашкина меры пресечения указал, что у него есть недвижимость в Чехии, а у его супруги – на Украине.

О том, что Харлашкин задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки, ранее днем сообщил «РБК» со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела. По предварительной информации, чиновник проходит по делу о получении взятки при дорожном строительстве. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его доме, а также в офисах и местах проживания всех фигурантов расследования. В пресс–службе администрации губернатора сказали, что чиновник отсутствует на рабочем месте.

Харлашкин с 2014 по 2019 г. занимал пост председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. С декабря 2019 г. занимал должность врио генерального директора «Метростроя», а с февраля по август 2020 г. был генеральным директором компании. В октябре 2020 г. получил пост зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных