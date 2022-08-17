Замглавы Ленобласти Харлашкин арестован до 15 октября по делу о взятке

О том, что Харлашкин задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки, ранее днем сообщил «РБК» со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела. По предварительной информации, чиновник проходит по делу о получении взятки при дорожном строительстве. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его доме, а также в офисах и местах проживания всех фигурантов расследования. В пресс–службе администрации губернатора сказали, что чиновник отсутствует на рабочем месте.