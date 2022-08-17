Замглавы Ленобласти Харлашкин арестован до 15 октября по делу о взятке
Басманный райсуд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в получении взятки заместителю председателя правительства Ленинградской области Сергею Харлашкину до 15 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 октября в отношении Сергея Харлашкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия»)», – сообщили в суде.
По ходатайству защиты судебное заседание прошло в закрытом режиме. Следователь в ходатайстве об избрании для Харлашкина меры пресечения указал, что у него есть недвижимость в Чехии, а у его супруги – на Украине.
О том, что Харлашкин задержан правоохранительными органами по подозрению в получении взятки, ранее днем сообщил «РБК» со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела. По предварительной информации, чиновник проходит по делу о получении взятки при дорожном строительстве. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его доме, а также в офисах и местах проживания всех фигурантов расследования. В пресс–службе администрации губернатора сказали, что чиновник отсутствует на рабочем месте.
Харлашкин с 2014 по 2019 г. занимал пост председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. С декабря 2019 г. занимал должность врио генерального директора «Метростроя», а с февраля по август 2020 г. был генеральным директором компании. В октябре 2020 г. получил пост зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.