Зампредседателя Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки

Сергей Харлашкин родился 8 ноября 1960 г. В 1983 окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище им. Ленинского комсомола по специальности физико-энергетические установки, квалификация – военный инженер-электромеханик. В 1992 г. венную академию им. Дзержинского и Высшую коммерческую школу, а также в 2017 г. окончил с квалификацией бакалавра Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».