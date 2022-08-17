Зампредседателя Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки
Заместитель председательства правления Ленинградской области Сергей Харлашкин был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела. Источник «Ведомостей» подтвердил, что дело против чиновника возбуждено, однако статью не уточнил.
По предварительной информации, Харлашкин проходит по делу о получении взятки при дорожном строительстве. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его доме, а также в офисах и местах проживания всех фигурантов расследования. В пресс-службе администрации губернатора сказали, что чиновник отсутствует на рабочем месте.
Собеседник РБК рассказал, что Харлашкин проходит свидетелем по делу о «Метрострое» и дает показания. Силовые структуры считают, что кредитные средства «Метростроя» были направлены нецелевым образом на получение зарплат.
Сергей Харлашкин родился 8 ноября 1960 г. В 1983 окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище им. Ленинского комсомола по специальности физико-энергетические установки, квалификация – военный инженер-электромеханик. В 1992 г. венную академию им. Дзержинского и Высшую коммерческую школу, а также в 2017 г. окончил с квалификацией бакалавра Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».
С 2014 по декабрь 2019 г. занимал пост председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. С декабря 2019 года занимал должность врио генерального директора «Метростроя», а с февраля по август 2020 года стал генеральным директором компании. В октябре 2020 г. получил пост зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
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