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Зампредседателя Ленобласти задержали по подозрению в получении взятки

Ведомости

Заместитель председательства правления Ленинградской области Сергей Харлашкин был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки, сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с материалами дела. Источник «Ведомостей» подтвердил, что дело против чиновника возбуждено, однако статью не уточнил.

По предварительной информации, Харлашкин проходит по делу о получении взятки при дорожном строительстве. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его доме, а также в офисах и местах проживания всех фигурантов расследования. В пресс-службе администрации губернатора сказали, что чиновник отсутствует на рабочем месте.

Собеседник РБК рассказал, что Харлашкин проходит свидетелем по делу о «Метрострое» и дает показания. Силовые структуры считают, что кредитные средства «Метростроя» были направлены нецелевым образом на получение зарплат.

Сергей Харлашкин родился 8 ноября 1960 г. В 1983 окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище им. Ленинского комсомола по специальности физико-энергетические установки, квалификация – военный инженер-электромеханик. В 1992 г. венную академию им. Дзержинского и Высшую коммерческую школу, а также в 2017 г. окончил с квалификацией бакалавра Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2014 по декабрь 2019 г. занимал пост председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. С декабря 2019 года занимал должность врио генерального директора «Метростроя», а с февраля по август 2020 года стал генеральным директором компании. В октябре 2020 г. получил пост зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных