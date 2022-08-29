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МИД Украины: делегация МАГАТЭ прибудет в Киев сегодня

Ведомости

Делегация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вылетела из Вены и прибудет в Киев, как ожидается, сегодня, сообщил МИД Украины.

«Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев», – говорится в сообщении.

К работе на Запорожской АЭС специалисты приступят в «ближайшие дни», добавили там.

Миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС ранее сегодня. Возглавивший ее директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что миссии гарантирована безопасность на время посещения ЗАЭС.

26 августа МИД России заявил, что украинская сторона делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В дипломатическом ведомстве указали на то, что украинские войска наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В этот же день стало известно, что Украина лишилась электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, — все шесть блоков станции оказались отключены от энергосистемы Украины.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС со стороны Украины существенно участились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных