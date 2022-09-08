Адвокат сообщил об отмене продления принудительного лечения «шамана» Габышева
Приморский краевой суд отменил постановление о продлении принудительного лечения называющего себя шаманом Александра Габышева в медицинской организации специализированного типа в Уссурийске. Об этом сообщил его адвокат Алексей Прянишников в Telegram-канале.
«Приморский краевой суд удовлетворил апелляционные жалобы защиты и отменил постановление Уссурийского районного суда о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в больнице спецтипа в Уссурийске», – написал он.
Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, добавил адвокат.
1 августа 2022 г. Прянишников сообщил о продлении лечения Габышева. Он также тогда отметил, что 12 июля врачебная комиссия Приморской краевой психбольницы пришла к выводу о целесообразности перевода Александра в стационар общего типа, обратившись в суд с соответствующим представлением. При этом, по его утверждению, всего через две недели комиссия этой же больницы, но в другом составе заявила об ухудшении состоянии Габышева и необходимости оставить его в стационаре специализированного типа.
В марте 2019 г. Габышев пошел пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». За полгода он прошел около 3000 км из 8000 км. В общей сложности путешествие должно было продлиться два года. 19 сентября Габышева задержали сотрудники правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. В отношении него возбудили дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК). Позже мужчина объявил о возобновлении похода, но почти сразу его снова задержали и оштрафовали за неповиновение сотрудникам полиции.
12 мая 2020 г. Габышева принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер. 29 мая он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. После этого комиссия признала его опасным для себя и окружающих, а в июле 2021 г. Якутский городской суд назначил принудительное лечение в медицинской организации спецтипа. Такое решение было принято в рамках уголовного дела о применении силы к сотруднику Росгвардии (ст. 318 УК РФ). Дело возбудили в феврале 2021 г. По версии следствия, в январе «шаман» ранил силовика во время принудительной госпитализации в психдиспансер.
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