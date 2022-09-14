В Госдуму внесли законопроекты о наказании за нарушение порядка деятельности иноагентов
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства внесла проекты законов, предусматривающие административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом комиссия сообщила в своем Telegram-канале.
Глава комиссии Василий Пискарев указал на нарушение российского законодательства иноагентами в период трехдневных выборов в России с 9 по 11 сентября. Он указал, что ряд изданий распространяли фейки и призывали портить бюллетени. По его словам, все это «говорит о необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности».
Парламентарий подчеркнул, что иноагенты должны «строго соблюдать» российские законы. Тогда, по его словам, «никто не будет препятствовать деятельности» СМИ. «Нарушаете закон — придется отвечать», — заявил Пискарев.
Как пишет ТАСС, он также отметил, что законопроект об уголовной ответственности не предусматривает изменение санкций, но расширяет основания для привлечения к ней. По словам парламентария, правительство и Верховный суд РФ поддержали инициативу. Он уточнил, что у кабмина есть «некоторые замечания».
Пискарев добавил, что поправки будут в том числе касаться ответственности иноагентов за вмешательство в российские выборы. Ранее парламентарий анонсировал штрафы за подобные действия в размере от 10 000 до 30 000 руб. для физлиц, до 500 000 руб. для должностных лиц и до 1 млн руб. для юрлиц.
На сегодняшний день административная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах предусматривает штрафы от 2000 до 500 000 руб. Согласно УК РФ, за злостное уклонение от исполнения обязательств в случае признания лица иноагентом максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.
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