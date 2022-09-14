Газета
Общество

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за нарушение порядка деятельности иноагентов

Ведомости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства внесла проекты законов, предусматривающие административную и уголовную ответственность за нарушение законодательства об иноагентах. Об этом комиссия сообщила в своем Telegram-канале. 

Глава комиссии Василий Пискарев указал на нарушение российского законодательства иноагентами в период трехдневных выборов в России с 9 по 11 сентября. Он указал, что ряд изданий распространяли фейки и призывали портить бюллетени. По его словам, все это «говорит о необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности». 

Парламентарий подчеркнул, что иноагенты должны «строго соблюдать» российские законы. Тогда, по его словам, «никто не будет препятствовать деятельности» СМИ. «Нарушаете закон — придется отвечать», — заявил Пискарев. 

Как пишет ТАСС, он также отметил, что законопроект об уголовной ответственности не предусматривает изменение санкций, но расширяет основания для привлечения к ней. По словам парламентария, правительство и Верховный суд РФ поддержали инициативу. Он уточнил, что у кабмина есть «некоторые замечания».

Пискарев добавил, что поправки будут в том числе касаться ответственности иноагентов за вмешательство в российские выборы. Ранее парламентарий анонсировал штрафы за подобные действия в размере от 10 000 до 30 000 руб. для физлиц, до 500 000 руб. для должностных лиц и до 1 млн руб. для юрлиц.

На сегодняшний день административная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах предусматривает штрафы от 2000 до 500 000 руб. Согласно УК РФ, за злостное уклонение от исполнения обязательств в случае признания лица иноагентом максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных