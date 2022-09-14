В Госдуму внесли законопроекты о наказании за нарушение порядка деятельности иноагентов

Как пишет ТАСС, он также отметил, что законопроект об уголовной ответственности не предусматривает изменение санкций, но расширяет основания для привлечения к ней. По словам парламентария, правительство и Верховный суд РФ поддержали инициативу. Он уточнил, что у кабмина есть «некоторые замечания».