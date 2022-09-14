При падении летательного аппарата на Ставрополье пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате падения неизвестного летательного аппарата в Туркменском районе Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Туркменском округе произошла нештатная ситуация. В районе села Кендже-Кулак упал неизвестный летательный аппарат... Есть пятеро пострадавших», – написал он.
Так, один из пожарных получил ожоги, его госпитализировали. Остальные четверо – местные жители, в том числе один ребенок, их жизни ничего не угрожает. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.
По информации ТАСС, упавшим аппаратом оказался беспилотник. Во время тушения пожара произошел взрыв, из-за которого и пострадал пожарный. Всего пострадали шесть человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.