Мосгорсуд ликвидировал профсоюз журналистов

Представитель прокуратуры на суде заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые неустранимые нарушения, допущенные организацией. По мнению ведомства, устав организации противоречит законодательству и содержит недостоверную информацию. Какую именно, прокурор не уточнила. Кроме того, представитель надзорного ведомства отметила, что структура организации не соответствует установленным законом требованиям: «каждая территориальная организация действует автономно друг от друга и не отвечает за действия своих членов». Прокурор также указала на отсутствие членских взносов в последние два года.