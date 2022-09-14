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Мосгорсуд ликвидировал профсоюз журналистов

Ведомости

Мосгорсуд удовлетворил исковые требования прокурора Москвы Дениса Попова о ликвидации межрегиональной общественной организации «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации».

Представитель прокуратуры на суде заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые неустранимые нарушения, допущенные организацией. По мнению ведомства, устав организации противоречит законодательству и содержит недостоверную информацию. Какую именно, прокурор не уточнила. Кроме того, представитель надзорного ведомства отметила, что структура организации не соответствует установленным законом требованиям: «каждая территориальная организация действует автономно друг от друга и не отвечает за действия своих членов». Прокурор также указала на отсутствие членских взносов в последние два года.

Прокурор отдельно подчеркнула, что члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях. Ведомство считает недопустимым и сбор денежных средств для СМИ-иноагентов, следует из заявления его представителя.

Адвокат профсоюза Максим Крупский заявил, что решение о ликвидации профсоюз будет обжаловать.

«Профсоюз журналистов и работников СМИ» был создан в марте 2016 г., в 2017 г. членами «Профсоюза» были более 600 журналистов из 40 российских регионов. Он входит в Международную (IFJ) и Европейскую (EFJ) федерации журналистов.

В начале июля 2022 г. он приостановил деятельность в связи с возбуждением административного дела о публичных действиях «Профсоюза» на фоне военной спецоперации России на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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