Мосгорсуд ликвидировал профсоюз журналистов
Мосгорсуд удовлетворил исковые требования прокурора Москвы Дениса Попова о ликвидации межрегиональной общественной организации «Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации».
Представитель прокуратуры на суде заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые неустранимые нарушения, допущенные организацией. По мнению ведомства, устав организации противоречит законодательству и содержит недостоверную информацию. Какую именно, прокурор не уточнила. Кроме того, представитель надзорного ведомства отметила, что структура организации не соответствует установленным законом требованиям: «каждая территориальная организация действует автономно друг от друга и не отвечает за действия своих членов». Прокурор также указала на отсутствие членских взносов в последние два года.
Прокурор отдельно подчеркнула, что члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях. Ведомство считает недопустимым и сбор денежных средств для СМИ-иноагентов, следует из заявления его представителя.
Адвокат профсоюза Максим Крупский заявил, что решение о ликвидации профсоюз будет обжаловать.
«Профсоюз журналистов и работников СМИ» был создан в марте 2016 г., в 2017 г. членами «Профсоюза» были более 600 журналистов из 40 российских регионов. Он входит в Международную (IFJ) и Европейскую (EFJ) федерации журналистов.
В начале июля 2022 г. он приостановил деятельность в связи с возбуждением административного дела о публичных действиях «Профсоюза» на фоне военной спецоперации России на Украине.