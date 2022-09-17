Володин предложил перевести школы в подчинение регионам
Ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил россиянам высказать свое мнение по этой инициативе и запустил опрос.
«О школах и проблемах. Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы: нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень. Как Вы к этому относитесь?» — написал Володин.
Спустя час после публикации в опросе проголосовало более 42 000 человек. 87% его участников поддержали идею перевода школы в региональное подчинение, 7% выступили против, еще 6% россиян выбрали вариант «все равно».
Летом 2017 г. министр образования и науки России Ольга Васильева анонсировала масштабную реформу школьного образования в России — передачу школ от муниципальных властей региональным. Васильева тогда отметила, что муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния. Она добавила, что такое переподчинение позволит создать единое образовательное пространство — привести образовательные программы в разных городах и селах в соответствие с теми, что разрабатываются на федеральном уровне.