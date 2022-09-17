Володин предложил перевести школы в подчинение регионам

Летом 2017 г. министр образования и науки России Ольга Васильева анонсировала масштабную реформу школьного образования в России — передачу школ от муниципальных властей региональным. Васильева тогда отметила, что муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния. Она добавила, что такое переподчинение позволит создать единое образовательное пространство — привести образовательные программы в разных городах и селах в соответствие с теми, что разрабатываются на федеральном уровне.