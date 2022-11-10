Дума одобрила в первом чтении законопроект о лишении коллекторов свободы за угрозы

Госдума должна была рассмотреть данный законопроект еще 8 ноября, однако сделать это не успела. Инициатива была внесена группой депутатов в Госдуму 29 июня 2022 г. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что введение уголовной ответственности для коллекторов за угрозы должно защитить граждан РФ и их семьи от «преследования со стороны выбивателей долгов».