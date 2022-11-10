Дума одобрила в первом чтении законопроект о лишении коллекторов свободы за угрозы
Госдума приняла в I чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для коллекторов за угрозы. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Необходимо исключить ситуации, когда коллекторы требуют от граждан вернуть долг, угрожая увечьями, поджогом дома или машины, шантажируют личной информацией», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания.
По его словам, административной ответственности в таких случаях недостаточно. В связи с этим депутаты разработали законопроект об уголовной ответственности за незаконные действия коллекторов. В случае принятие УК РФ дополнит новая статья — 172.4.
Согласно инициативе, в случае угроз в адрес должников коллекторам может грозить от 300 000 до 500 000 руб. штрафа. Максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Срок может увеличиться до 10 лет лишения свободы, если закон нарушит «организованная группа».
Госдума должна была рассмотреть данный законопроект еще 8 ноября, однако сделать это не успела. Инициатива была внесена группой депутатов в Госдуму 29 июня 2022 г. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что введение уголовной ответственности для коллекторов за угрозы должно защитить граждан РФ и их семьи от «преследования со стороны выбивателей долгов».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса