Правительство дополнительно выделит 27,5 млрд рублей на выплаты для детей

8 ноября президент России Владимир Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 г. Во время совещания с президентом глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в следующем году материнский капитал будет увеличен. Так, его размер на первого ребенка в 2023 г. составит приблизительно 590 000 руб., на второго — почти 780 000 руб. Кроме этого, министр сообщил, что ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам будут проиндексированы с 1 февраля 2023 г. по уровню фактической инфляции за 2022 г.