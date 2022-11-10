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Общество

Правительство дополнительно выделит 27,5 млрд рублей на выплаты для детей

Ведомости

Правительство выделит в текущем году дополнительно 27,5 млрд руб. на выплаты на детей от восьми до 17 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Эта новая мера поддержки введена по инициативе президента с апреля 2022 г. В зависимости от ситуации в семье размер пособия достигает 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и составляет от 6000 до 13 500 руб. в месяц», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

Получать такую поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Пособия назначаются с применением комплексной оценки нуждаемости, отметили в кабмине.

8 ноября президент России Владимир Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 г. Во время совещания с президентом глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в следующем году материнский капитал будет увеличен. Так, его размер на первого ребенка в 2023 г. составит приблизительно 590 000 руб., на второго — почти 780 000 руб. Кроме этого, министр сообщил, что ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам будут проиндексированы с 1 февраля 2023 г. по уровню фактической инфляции за 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных