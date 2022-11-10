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Общество

В Дании сообщили о закрытии музеев из-за роста цен на электричество

Ведомости

В Дании закрылось несколько музеев из-за повышения цен на электричество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ritzaus Bureau.

Отмечается, что больше не доступны для посещения музей Южной Ютландии, музей Скиве в Центральной Ютландии, а также музей острова Борнхольм. Также в них планируют сократить персонал.

В связи с этим глава Датского объединения музеев Нильс Енсен призвал власти страны обратить внимание на проблемы культурных центров и оказать им поддержку, как это было сделано в период пандемии. «Если ничего не произойдет, я ожидаю, что мы увидим больше закрытий и увольнений», — отметил он.

Енсен добавил, что на повышение цен на электроэнергию жалуется половина из 172 музеев, которые входят в объединение. Уточняется, что стоимость электричества выросла на 100-150%.

Энергетический кризис в странах ЕС был вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. В связи с этим страны ЕС согласовали добровольное сокращение потребления газа в странах ЕС в рамках предложенного Еврокомиссией плана по преодолению энергетического кризиса.

Ранее власти Дании выделили 5,05 млрд датских крон ($664 млн) для поддержки населения на фоне роста цен на электроэнергию. Отмечалось, что в первой половине 2023 г. налог на электроэнергию будет снижен с 69,7 эре (9 центов) за кВт\ч до 0,8 эре (0,1 цента). На это правительство страны выделит 3,5 млрд датских крон ($460 млн).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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