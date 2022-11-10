В Дании сообщили о закрытии музеев из-за роста цен на электричество

В связи с этим глава Датского объединения музеев Нильс Енсен призвал власти страны обратить внимание на проблемы культурных центров и оказать им поддержку, как это было сделано в период пандемии. «Если ничего не произойдет, я ожидаю, что мы увидим больше закрытий и увольнений», — отметил он.