Татьяна Москалькова рассказала о повестке заседания Евразийского альянса омбудсменов
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила «Ведомостям», что «не обсуждала с кем-либо» вопрос о создании Совета по правам человека СНГ. Эту тему, по ее словам, прибывающие на следующей неделе в Москву омбудсмены из стран СНГ не планируют обсуждать вообще, в том числе на площадке МИД России. Москалькова подчеркнула, что 15 ноября в исполкоме СНГ пройдет совещание ряда уполномоченных по правам человека государств – участников Содружества по вопросам укрепления сотрудничества с ними.
Евразийский альянс омбудсменов был создан по инициативе Москальковой в 2017 г., организация включает уполномоченных из России, Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. После пандемии коронавируса это первое мероприятие, на котором большинство гостей планируют быть очно.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата российского уполномоченного сообщали, что на VII заседании Евразийского альянса омбудсменов 15 ноября в Москве могут обсудить вопрос о создании Совета о правам человека СНГ. Сообщалось также, что вслед за Советом могут якобы обсудить создание суда, который должен стать альтернативой Европейского суда по правам человека. Москалькова подчеркивает, что этого вопроса в повестке также нет.