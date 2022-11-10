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Татьяна Москалькова рассказала о повестке заседания Евразийского альянса омбудсменов

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила «Ведомостям», что «не обсуждала с кем-либо» вопрос о создании Совета по правам человека СНГ. Эту тему, по ее словам, прибывающие на следующей неделе в Москву омбудсмены из стран СНГ не планируют обсуждать вообще, в том числе на площадке МИД России. Москалькова подчеркнула, что 15 ноября в исполкоме СНГ пройдет совещание ряда уполномоченных по правам человека государств – участников Содружества по вопросам укрепления сотрудничества с ними.

Евразийский альянс омбудсменов был создан по инициативе Москальковой в 2017 г., организация включает уполномоченных из России, Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. После пандемии коронавируса это первое мероприятие, на котором большинство гостей планируют быть очно.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата российского уполномоченного сообщали, что на VII заседании Евразийского альянса омбудсменов 15 ноября в Москве могут обсудить вопрос о создании Совета о правам человека СНГ. Сообщалось также, что вслед за Советом могут якобы обсудить создание суда, который должен стать альтернативой Европейского суда по правам человека. Москалькова подчеркивает, что этого вопроса в повестке также нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных