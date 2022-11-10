Татьяна Москалькова рассказала о повестке заседания Евразийского альянса омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила «Ведомостям», что «не обсуждала с кем-либо» вопрос о создании Совета по правам человека СНГ. Эту тему, по ее словам, прибывающие на следующей неделе в Москву омбудсмены из стран СНГ не планируют обсуждать вообще, в том числе на площадке МИД России. Москалькова подчеркнула, что 15 ноября в исполкоме СНГ пройдет совещание ряда уполномоченных по правам человека государств – участников Содружества по вопросам укрепления сотрудничества с ними.