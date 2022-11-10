В Госдуму внесли законопроект о пожизненном наказании за диверсии на биообъектах
Правительство РФ предложило ужесточить наказание за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 10 ноября, следует из думской базы.
В пояснительной записке уточняется, что поправки коснутся ч. 3 ст. 205 (террористический акт) и ст. 281 (диверсия) УК РФ. В кабмине отметили, что ст. 281 УК РФ предусмотрена ответственность за посягательство на объекты промышленной, транспортной, социальной и другой инфраструктуры. Однако в статье не прописано наказание за намеренное причинение вреда трудоспособному населению, а также заражение сельскохозяйственных животных и растений и др.
В связи с этим правительство предложило ужесточить наказание по данной статье. Так, за взрыв, поджог, разрушение или повреждение предприятий и другой инфраструктуры, а также за причинение вреда здоровью людей или природной среде с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России будет грозить лишение свободы от 10 до 15 лет. Срок может увеличиться до 20 лет лишения свободы, если преступление повлечет тяжкий вред или будет совершено группой лиц.
Отмечается, что за разрушение объектов атомной энергии и потенциально опасных биологических объектов наказание может составить от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.
В настоящее время ст. 281 УК РФ предусматривает пожизненное заключение в том случае, если разрушение объектов инфраструктуры для подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ повлекло за собою убийство человека.
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