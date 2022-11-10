В Госдуму внесли законопроект о пожизненном наказании за диверсии на биообъектах

В связи с этим правительство предложило ужесточить наказание по данной статье. Так, за взрыв, поджог, разрушение или повреждение предприятий и другой инфраструктуры, а также за причинение вреда здоровью людей или природной среде с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности России будет грозить лишение свободы от 10 до 15 лет. Срок может увеличиться до 20 лет лишения свободы, если преступление повлечет тяжкий вред или будет совершено группой лиц.