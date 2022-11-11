Картину Ван Гога продали на торгах за рекордные $117 млн
Картина Винсента Ван Гога «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» ушла с молотка на торгах Christie's в Нью-Йорке за $117,18 млн. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.
Пейзаж нидерландского художника принадлежит коллекции американского предпринимателя, соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена, который скончался в 2018 г.
В Christie's отметили, что цена стала рекордной для полотен Ван Гога. «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» входит в серию полотен художника, на которых изображены различные виды цветущего сада. Ожидается, что картина отправится в Азию, имя нового владельца полотна не раскрывается.
В аукционном доме назвали торги «крупнейшими и поистине исключительными» и сообщили, что общая стоимость проданных картин из собраний бизнесмена превысила $1,5 млрд, что также стало рекордом среди продаж коллекций одного владельца. До этого за коллекцию миллиардеров Гарри и Линды Маклоу выручили $922 млн.
В прошлый раз полотно Ван Гога ушло с молотка за рекордную стоимость в 1990 г. Тогда японский бизнесмен купил «Портрет доктора Гаше» за $82,5 млн. Кроме того, в ноябре 2021 г. среди акварельных работ нидерландского художника рекорд поставила картина «Стога пшеницы». Ее продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $35,9 млн.
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