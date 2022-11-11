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Картину Ван Гога продали на торгах за рекордные $117 млн

Ведомости

Картина Винсента Ван Гога «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» ушла с молотка на торгах Christie's в Нью-Йорке за $117,18 млн. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома. 

Пейзаж нидерландского художника принадлежит коллекции американского предпринимателя, соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена, который скончался в 2018 г.  

В Christie's отметили, что цена стала рекордной для полотен Ван Гога. «Фруктовый сад, окруженный кипарисами» входит в серию полотен художника, на которых изображены различные виды цветущего сада. Ожидается, что картина отправится в Азию, имя нового владельца полотна не раскрывается.

В аукционном доме назвали торги «крупнейшими и поистине исключительными» и сообщили, что общая стоимость проданных картин из собраний бизнесмена превысила $1,5 млрд, что также стало рекордом среди продаж коллекций одного владельца. До этого за коллекцию миллиардеров Гарри и Линды Маклоу выручили $922 млн.

В прошлый раз полотно Ван Гога ушло с молотка за рекордную стоимость в 1990 г. Тогда японский бизнесмен купил «Портрет доктора Гаше» за $82,5 млн. Кроме того, в ноябре 2021 г. среди акварельных работ нидерландского художника рекорд поставила картина «Стога пшеницы». Ее продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $35,9 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных