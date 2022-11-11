Картину Ван Гога продали на торгах за рекордные $117 млн

В прошлый раз полотно Ван Гога ушло с молотка за рекордную стоимость в 1990 г. Тогда японский бизнесмен купил «Портрет доктора Гаше» за $82,5 млн. Кроме того, в ноябре 2021 г. среди акварельных работ нидерландского художника рекорд поставила картина «Стога пшеницы». Ее продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $35,9 млн.