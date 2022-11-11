Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила запретить проведение абортов девочкам 15-18 лет без согласия их родителей, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования, о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей)», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).
Согласно действующему законодательству, согласие на аборт требуется получать подросткам младше 15 лет.
Минздрав в начале ноября сообщил о снижении на треть числа абортов за пять лет. В пресс-службе ведомства пояснили, что это произошло благодаря внедрению некоторых мер, в частности, проведения «недель тишины», когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению, психологическую поддержку и время на обдумывание решения.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса