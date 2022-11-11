Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Минздрав в начале ноября сообщил о снижении на треть числа абортов за пять лет. В пресс-службе ведомства пояснили, что это произошло благодаря внедрению некоторых мер, в частности, проведения «недель тишины», когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению, психологическую поддержку и время на обдумывание решения.