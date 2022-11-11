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Голикова предложила запретить аборты до 18 лет без согласия родителей

Ведомости

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила запретить проведение абортов девочкам 15-18 лет без согласия их родителей, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Проработать вопросы и представить предложения: об утверждении единого порядка проведения доабортного психологического консультирования, о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15-18 лет без согласия родителей (законных представителей)», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Согласно действующему законодательству, согласие на аборт требуется получать подросткам младше 15 лет.

Минздрав в начале ноября сообщил о снижении на треть числа абортов за пять лет. В пресс-службе ведомства пояснили, что это произошло благодаря внедрению некоторых мер, в частности, проведения «недель тишины», когда женщина, выразившая желание прервать беременность, направляется в кабинет медико-социальной помощи, получает информацию к размышлению, психологическую поддержку и время на обдумывание решения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных