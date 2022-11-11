В Москве арестован чиновник торгово-промышленной палаты Чернин
Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
Она отметила, что Чернин будет содержаться в СИЗО до 10 января 2023 г.
Вместе с Черниным в рамках уголовного дела также арестованы генеральный директор «Газопроекта» Дмитрий Сучков и генеральный директор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов.
Фабула уголовного дела пока не раскрывается.
Максимальное наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.