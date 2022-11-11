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В Москве арестован чиновник торгово-промышленной палаты Чернин

Ведомости

Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя комитета торгово-промышленной палаты России по природопользованию и экологии Сергея Чернина по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Она отметила, что Чернин будет содержаться в СИЗО до 10 января 2023 г.

Вместе с Черниным в рамках уголовного дела также арестованы генеральный директор «Газопроекта» Дмитрий Сучков и генеральный директор «ГЭС-Экотехнологий» Валерий Меркулов.

Фабула уголовного дела пока не раскрывается.

Максимальное наказание по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных