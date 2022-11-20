На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
В вершинном кратере Ключевского вулкана на Камчатке началось извержение, происходят выбросы раскаленных бомб, сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.
«Извержение началось в вершинном кратере Ключевского. Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского – порядка 200 метров – только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — сказал Озеров (цитата по «Камчатка-Информ»).
По словам ученого, интенсивность извержения будет нарастать, ожидается излив лавовых потоков. Кроме того, образуются грязевые потоки, которые пройдут по руслам рек в районе Ключевского.
Извержения Ключевского вулкана длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда — до года, добавил Озеров. В связи с образованием пепловых шлейфов, протяженность которых может составлять тысячи километров, извержения Ключевского представляют угрозу для авиации. На вулкане также опасно находиться туристам и альпинистам, рассказал глава института.
В 2017 г. вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой более 9 км. Как сообщало ГУ МЧС по региону, высота самого вулкана составляет 2,9 км, таким образом, столб пепла поднялся на высоту 12 км над уровнем моря. Вулкану был присвоен красный код авиационной опасности.