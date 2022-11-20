На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Извержения Ключевского вулкана длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда — до года, добавил Озеров. В связи с образованием пепловых шлейфов, протяженность которых может составлять тысячи километров, извержения Ключевского представляют угрозу для авиации. На вулкане также опасно находиться туристам и альпинистам, рассказал глава института.