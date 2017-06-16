На Камчатке объявлен красный код авиационной опасности из-за вулкана

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой более 9 км, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). Высота самого вулкана составляет 2,9 км, таким образом, столб пепла поднялся на высоту 12 км над уровнем моря. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении от вулкана в сторону залива Озерного. Согласно данным KVERT, при изменении направления ветра возможно незначительное выпадение пепла в поселке Усть-Камчатск. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Ранее сегодня вулкан Шивелуч выбросил столб пепла, который поднялся на высоту 6,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 5 км в том же направлении. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, туристов нет. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят.