МЭР сообщило о возвращении из Египта более 1000 российских туристов

В тот же день авиакомпания заявила, что отменяет рейсы в Египет как минимум до 19 декабря, с 20 декабря планирует их возобновить. В компании пояснили, что отмена рейсов связана с ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также из-за отсутствия разрешения Росавиации на выполнение рейсов по альтернативному маршруту.