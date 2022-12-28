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Мурашко сообщил о 1,8 млн заболевших гриппом за последнюю неделю

Ведомости

За последнюю неделю в России гриппом заболели 1,8 млн человек, однако эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Пока еще подъем заболеваемости есть, продолжается... за неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом. Но последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов», – приводит его слова ТАСС.

Министр добавил, что сейчас у 120 000 пациентов по стране в острой форме протекает COVID-19.

В конце ноября Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.

Вчера, 27 декабря, в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении свиного гриппа во всех регионах России. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизилось на 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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