Мурашко сообщил о 1,8 млн заболевших гриппом за последнюю неделю
За последнюю неделю в России гриппом заболели 1,8 млн человек, однако эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Пока еще подъем заболеваемости есть, продолжается... за неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом. Но последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов», – приводит его слова ТАСС.
Министр добавил, что сейчас у 120 000 пациентов по стране в острой форме протекает COVID-19.
В конце ноября Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.
Вчера, 27 декабря, в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении свиного гриппа во всех регионах России. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизилось на 7%.