Свиной грипп обнаружили во всех регионах России

В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об активном распространении свиного гриппа в стране. В начале декабря Попова предположила, что пик заболеваемости гриппом в России может прийтись на новогодние праздники, если россияне будут игнорировать меры профилактики, среди которых — вакцинация против гриппа, ковид-инфекции или пневмококковой инфекции.