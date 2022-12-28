Газета
Общество

Умер генеральный конструктор ракеты «Ангара» Владимир Нестеров

Ведомости

Бывший генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, генеральный конструктор семейства ракет «Ангара» Владимир Нестеров умер в возрасте 73 лет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия. 

Нестеров родился в 1949 г. Он возглавлял ГКНПЦ с 2005 по 2012 гг. За это время к центру было присоединено шесть крупных предприятий, в том числе Московское предприятие по комплектованию оборудованием «Длина» и пермский завод «Протон-ПМ». Вместе с присоединением последнего у ГКНПЦ появилось предприятие, которое производило двигатели первой ступени ракеты-носителя «Протон» и основные узлы двигателя первой ступени семейства «Ангара». 

За это же время объем реализации продукции вырос почти в пять раз — с 9,6 млрд руб. до 43,6 млрд руб., следует из информации на сайте Центра. Помимо этого, при Нестерове как при главе ГКНПЦ была решена проблема с финансированием работ по созданию ракет-носителей семейства «Ангара». 

Нестеров также был генеральным конструктором ГКНПЦ с 2009 по 2014 гг. и курировал проект производства «Ангары», при нем изготовили и запустили две первые ракеты.

Разработать ракеты «Ангара» правительство поручило еще в 1992 г., но первые испытания состоялись только в 2014 г. Тогда в июле была запущена легкая версия «Ангары-1.2», а в декабре — «Ангара-А5» тяжелого класса.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о новом пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Плесецка

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных