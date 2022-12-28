Умер генеральный конструктор ракеты «Ангара» Владимир Нестеров
Бывший генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева, генеральный конструктор семейства ракет «Ангара» Владимир Нестеров умер в возрасте 73 лет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Нестеров родился в 1949 г. Он возглавлял ГКНПЦ с 2005 по 2012 гг. За это время к центру было присоединено шесть крупных предприятий, в том числе Московское предприятие по комплектованию оборудованием «Длина» и пермский завод «Протон-ПМ». Вместе с присоединением последнего у ГКНПЦ появилось предприятие, которое производило двигатели первой ступени ракеты-носителя «Протон» и основные узлы двигателя первой ступени семейства «Ангара».
За это же время объем реализации продукции вырос почти в пять раз — с 9,6 млрд руб. до 43,6 млрд руб., следует из информации на сайте Центра. Помимо этого, при Нестерове как при главе ГКНПЦ была решена проблема с финансированием работ по созданию ракет-носителей семейства «Ангара».
Нестеров также был генеральным конструктором ГКНПЦ с 2009 по 2014 гг. и курировал проект производства «Ангары», при нем изготовили и запустили две первые ракеты.
Разработать ракеты «Ангара» правительство поручило еще в 1992 г., но первые испытания состоялись только в 2014 г. Тогда в июле была запущена легкая версия «Ангары-1.2», а в декабре — «Ангара-А5» тяжелого класса.