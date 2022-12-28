Умер генеральный конструктор ракеты «Ангара» Владимир Нестеров

За это же время объем реализации продукции вырос почти в пять раз — с 9,6 млрд руб. до 43,6 млрд руб., следует из информации на сайте Центра. Помимо этого, при Нестерове как при главе ГКНПЦ была решена проблема с финансированием работ по созданию ракет-носителей семейства «Ангара».