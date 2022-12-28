В Севастополе опровергли введение комендантского часа в новогоднюю ночь
Информация о том, что в Севастополе вводится комендантский час с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Сайт Фонда содействия капремонту города Севастополя сегодня взломали. На нем разместили ФЕЙКовую новость о том, что якобы принято решение о вводе комендантского часа в новогоднюю ночь. Якобы с 22:00 31 декабря 2022 г. по 06:00 1 января 2023 г. будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в сообщении.
Развожаев подчеркнул, что о принятии подобных решений он сообщил бы лично, «как это и делаю всегда в таких случаях». По его словам, подобных провокаций может быть еще много.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности до 27 декабря. Помимо этого с 19 декабря указом президента России Владимира Путина в Севастополе, как и в семи приграничных регионах, действует средний уровень реагирования.