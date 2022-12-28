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В Севастополе опровергли введение комендантского часа в новогоднюю ночь

Ведомости

Информация о том, что в Севастополе вводится комендантский час с 22:00 31 декабря до 06:00 1 января, не соответствует действительности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. 

«Сайт Фонда содействия капремонту города Севастополя сегодня взломали. На нем разместили ФЕЙКовую новость о том, что якобы принято решение о вводе комендантского часа в новогоднюю ночь. Якобы с 22:00 31 декабря 2022 г. по 06:00 1 января 2023 г. будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что о принятии подобных решений он сообщил бы лично, «как это и делаю всегда в таких случаях». По его словам, подобных провокаций может быть еще много. 

В регионе действует желтый уровень террористической опасности до 27 декабря. Помимо этого с 19 декабря указом президента России Владимира Путина в Севастополе, как и в семи приграничных регионах, действует средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных