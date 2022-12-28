В Севастополе опровергли введение комендантского часа в новогоднюю ночь

«Сайт Фонда содействия капремонту города Севастополя сегодня взломали. На нем разместили ФЕЙКовую новость о том, что якобы принято решение о вводе комендантского часа в новогоднюю ночь. Якобы с 22:00 31 декабря 2022 г. по 06:00 1 января 2023 г. будет запрещено находиться на улицах, за исключением необходимости добраться к бомбоубежищу в случае объявления воздушной тревоги», — сказано в сообщении.