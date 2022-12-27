Аксенов оценил объем вложенных в экономику Крыма частных инвестиций

В марте 2021 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что за период 2022 — 2025 гг. объем частных инвестиций в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб. «Об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций», – сказал он тогда.