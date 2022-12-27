Аксенов оценил объем вложенных в экономику Крыма частных инвестиций
В Крыму сейчас реализуется более 250 инвестиционных проектов, а объем уже вложенных инвестиций превысил 123 млрд руб., сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Всего на территории республики реализуется 254 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд руб. Уже вложено более 123 млрд руб.», – написал он.
В результате реализации этих проектов уже создано около 7200 рабочих мест, ожидается создание еще стольких же. В рамках социальных обязательств инвесторов, превысивших 1,2 млрд руб., республике передано 122 квартиры, в муниципальные образования – 33.
По итогам этого года Крым получил более 66 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, что более чем на 12% превышает результаты прошлого года. Объем федеральной финансовой помощи составит более 189 млрд руб., добавил Аксенов.
В марте 2021 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что за период 2022 — 2025 гг. объем частных инвестиций в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб. «Об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций», – сказал он тогда.
По словам президента, для того чтобы достичь данного показателя, необходимо вести работу с деловым сообществом и «самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям».
Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.