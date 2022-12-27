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Экономика

Аксенов оценил объем вложенных в экономику Крыма частных инвестиций

Ведомости

В Крыму сейчас реализуется более 250 инвестиционных проектов, а объем уже вложенных инвестиций превысил 123 млрд руб., сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Всего на территории республики реализуется 254 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 388,4 млрд руб. Уже вложено более 123 млрд руб.», – написал он.

В результате реализации этих проектов уже создано около 7200 рабочих мест, ожидается создание еще стольких же. В рамках социальных обязательств инвесторов, превысивших 1,2 млрд руб., республике передано 122 квартиры, в муниципальные образования – 33.

По итогам этого года Крым получил более 66 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов, что более чем на 12% превышает результаты прошлого года. Объем федеральной финансовой помощи составит более 189 млрд руб., добавил Аксенов.

В марте 2021 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что за период 2022 — 2025 гг. объем частных инвестиций в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн руб. «Об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций», – сказал он тогда.

По словам президента, для того чтобы достичь данного показателя, необходимо вести работу с деловым сообществом и «самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям».

Крым вновь вошел в состав России 16 марта 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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