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Глава ПЦУ впервые совершил богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

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Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний впервые проводит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, трансляция рождественской службы идет в соцсетях ПЦУ.

«Историческое для украинского народа событие: впервые за несколько веков наша церковь... проводит богослужение в главном храме Киево-Печерской лавры — в Успенском соборе», – говорится в комментарии ПЦУ к трансляции.

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это Украинская православная церковь (УПЦ) и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ.

В конце мая собор УПЦ заявил о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата и РПЦ на фоне спецоперации на Украине. 

До конца 2022 г. Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры находились в аренде у УПЦ, отмечает ТАСС, однако руководство культурного заповедника не стало продлевать с ней договоры пользования, и с 1 января доступ для священнослужителей УПЦ оказался закрыт. Решение о проведении рождественского богослужения в Успенском соборе было принято украинским минкультом.

Ранее по теме: На Украине опровергли передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ

Ранее в начале декабря на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» состоялась регистрация юридического лица  «Киево-Печерская лавра ПЦУ» в монастыре, который находится напротив территории Верхней лавры, сообщал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Министр пояснил, что регистрация нового юрлица не создает новых прав собственности, а церковь Феодосия Печерского и корпуса в пределах стен вокруг нее находились в пользовании ПЦУ и до регистрации в ней нового юридического лица.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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