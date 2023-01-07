Глава ПЦУ впервые совершил богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний впервые проводит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, трансляция рождественской службы идет в соцсетях ПЦУ.
«Историческое для украинского народа событие: впервые за несколько веков наша церковь... проводит богослужение в главном храме Киево-Печерской лавры — в Успенском соборе», – говорится в комментарии ПЦУ к трансляции.
Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: это Украинская православная церковь (УПЦ) и Православная церковь Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 г. в результате слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
РПЦ ее создание не признала, но томос об автокефалии в 2019 г. подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. Тогда же Верховная рада Украины приняла закон о смене подчиненности украинских приходов, который регламентирует переход церковной общины из юрисдикции одной церкви в другую – десятки приходов, в основном на западе страны, перешли в ПЦУ.
В конце мая собор УПЦ заявил о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата и РПЦ на фоне спецоперации на Украине.
До конца 2022 г. Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры находились в аренде у УПЦ, отмечает ТАСС, однако руководство культурного заповедника не стало продлевать с ней договоры пользования, и с 1 января доступ для священнослужителей УПЦ оказался закрыт. Решение о проведении рождественского богослужения в Успенском соборе было принято украинским минкультом.
Ранее в начале декабря на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» состоялась регистрация юридического лица «Киево-Печерская лавра ПЦУ» в монастыре, который находится напротив территории Верхней лавры, сообщал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Министр пояснил, что регистрация нового юрлица не создает новых прав собственности, а церковь Феодосия Печерского и корпуса в пределах стен вокруг нее находились в пользовании ПЦУ и до регистрации в ней нового юридического лица.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.