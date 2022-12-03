На Украине опровергли передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ
Речь о передаче Киево-Печерской лавры в ведение Православной церкви Украины (ПЦУ) не идет, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски на объектах ПЦУ, а президент утвердил решение об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией.
«Должен прояснить ситуацию относительно информации о якобы передаче Киево-Печерской лавры ПЦУ. Речь не идет о передаче. Фактически состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в монастыре, который находится напротив территории Верхней лавры и входит в ведение заповедника», — написал Ткаченко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Министр пояснил, что регистрация нового юрлица не создает новых прав собственности, а церковь Феодосия Печерского и корпуса в пределах стен вокруг него находились в пользовании ПЦУ и до регистрации в нем нового юридического лица. Ткаченко отметил, что по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, кабмину поручено в двухмесячный срок проверить наличие правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории заповедника.
2 декабря представитель УПЦ Евстратий Зоря сообщил, что Киево-Печерская лавра перерегистрирована на поддерживаемую властями Украины неканоническую Православную церковь Украины.
«1 декабря 2022 г. зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) УПЦ (Orthodox Church of Ukraine) (английское название неканонической ПЦУ. — "Ведомости"). Сведения об этом юридическом лице в поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205)», — написал Зоря в соцсетях.
Позже синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви заявил, что регистрация раскольнической ПЦУ юридического лица «Киево-Печерская лавра ПЦУ» не означает ликвидации настоящей лавры, которая остается в ведении УПЦ. Там также добавили, что этим решением власти создали «фейковую религиозную структуру без монахов». В УПЦ уточнили, что «никакого монастыря "УПЦ КП" на месте лавры в реальности никогда не существовало», хотя он и был зарегистрирован много лет назад.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.