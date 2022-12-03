На Украине опровергли передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ

Позже синодальный информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви заявил, что регистрация раскольнической ПЦУ юридического лица «Киево-Печерская лавра ПЦУ» не означает ликвидации настоящей лавры, которая остается в ведении УПЦ. Там также добавили, что этим решением власти создали «фейковую религиозную структуру без монахов». В УПЦ уточнили, что «никакого монастыря "УПЦ КП" на месте лавры в реальности никогда не существовало», хотя он и был зарегистрирован много лет назад.