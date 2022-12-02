Власти Украины перерегистрировали Киево-Печерскую лавру на ПЦУ

Ранее сегодня СБУ провела новые обыски на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.