Власти Украины перерегистрировали Киево-Печерскую лавру на ПЦУ
Киево-Печерская лавра перерегистрирована на поддерживаемую властями Украины неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил ее представитель Евстратий Зоря на своей странице в соцсетях.
«1 декабря 2022 г. зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) УПЦ (Orthodox Church of Ukraine) (английское название неканонической ПЦУ. — "Ведомости"). Сведения об этом юридическом лице в поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205)», — написал Зоря.
По его словам, митрополит Киевский и всея Украины в положении является священно-архимандритом, — каноническим и духовным предводителем Киевской лавры. «Также решение Синода блаженнейшего митрополита Епифания призвано возглавить монастырь как юридическое лицо», — добавил он.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией.
Ранее сегодня СБУ провела новые обыски на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.
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