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Власти Украины перерегистрировали Киево-Печерскую лавру на ПЦУ

Ведомости

Киево-Печерская лавра перерегистрирована на поддерживаемую властями Украины неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил ее представитель Евстратий Зоря на своей странице в соцсетях.

«1 декабря 2022 г. зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) УПЦ (Orthodox Church of Ukraine) (английское название неканонической ПЦУ. — "Ведомости"). Сведения об этом юридическом лице в поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205)», — написал Зоря.

По его словам, митрополит Киевский и всея Украины в положении является священно-архимандритом, — каноническим и духовным предводителем Киевской лавры. «Также решение Синода блаженнейшего митрополита Епифания призвано возглавить монастырь как юридическое лицо», — добавил он.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. 

Ранее сегодня СБУ провела новые обыски на объектах Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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