Беглов пообещал повысить зарплаты дворников в Петербурге почти до 50 000 рублей
Дворники в Санкт-Петербурге будут получать 49 000 руб. в месяц благодаря поэтапному переходу на новую систему уборки дворов. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Что касается централизованного контроля за уборкой. На сегодняшний день (эта сфера) принадлежит частным предприятиям, они платят маленькую зарплату дворникам, 15 000—18 000 руб., кто за эти деньги будет работать? Мы создаем свои городские предприятия, с 1 января уже приступили к реформированию. <...> Заработная плата 49 000, и народ уже идет», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Беглов добавил, что на окончательный переход к новой системе потребуется 1,5—2 года. Предполагается, что за это время сторонние подрядчики, ответственные за уборку дворов, будут полностью заменены на государственные организации.
Губернатор Санкт-Петербурге также рассказал, что в рамках новой системы дворники будут полностью обеспечены спецодеждой и уборочной техникой. Им также будут обеспечены комфортные условия для отдыха, в том числе возможность принять душ и выпить чай с бутербродами.