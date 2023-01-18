Беглов пообещал повысить зарплаты дворников в Петербурге почти до 50 000 рублей

«Что касается централизованного контроля за уборкой. На сегодняшний день (эта сфера) принадлежит частным предприятиям, они платят маленькую зарплату дворникам, 15 000—18 000 руб., кто за эти деньги будет работать? Мы создаем свои городские предприятия, с 1 января уже приступили к реформированию. <...> Заработная плата 49 000, и народ уже идет», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).