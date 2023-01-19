Умер бывший начальник управления президента по внутренней политике Андрей Попов
Скончался депутат Госдумы первого созыва, бывший начальник Управления президента по внутренней политике (УВП) Андрей Попов. Об этом «Ведомостям» сообщил коллега Попова, бывший замначальника УВП, депутат Госдумы Леонид Ивлев. Попову было 59 лет, у него были проблемы с сердцем.
Ивлев напоминает, что Попов работал в администрации президента, когда создавалась «Единая Россия» и когда партия впервые получила большинство в Госдуме.
Попов родился в 1963 г., работал экономистом на разных предприятиях. В 1993 г. был избран депутатом Госдумы первого созыва, входил во фракцию Аграрной партии России.
В 1995 г. работал в Совете Федерации помощником Юрия Лужкова. С 1999 по 2000 г. был помощником руководителя администрации президента, которым тогда был Александр Волошин.
Затем с 2000 по 2001 г. был начальником Управления президента по вопросам внутренней политики, с 2001 по 2004 г. – начальником Главного территориального управления президента. А с 2004 по 2006 г. вновь возглавил УВП (структура АП периодически менялась). В последние годы Попов был на пенсии.