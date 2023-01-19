Умер бывший начальник управления президента по внутренней политике Андрей Попов

Затем с 2000 по 2001 г. был начальником Управления президента по вопросам внутренней политики, с 2001 по 2004 г. – начальником Главного территориального управления президента. А с 2004 по 2006 г. вновь возглавил УВП (структура АП периодически менялась). В последние годы Попов был на пенсии.