В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля, в местечке «Хондей» сумона [административно-территориальная единица в Туве] Нарынский Эрзинского района. Сообщается, что во время охоты мужчина, увидев через тепловизор ружья «Егерь ВПО-114» объект и приняв его за животное, выстрелил. Ранение получил 38-летний местный житель. От полученных ранений он скончался на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.