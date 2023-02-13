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В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное

Ведомости

Во время охоты житель Тувы застрелил человека, приняв его за животное, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва в отношении 44-летнего уроженца Эрзинского района возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – следует из сообщения ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля, в местечке «Хондей» сумона [административно-территориальная единица в Туве] Нарынский Эрзинского района. Сообщается, что во время охоты мужчина, увидев через тепловизор ружья «Егерь ВПО-114» объект и приняв его за животное, выстрелил. Ранение получил 38-летний местный житель. От полученных ранений он скончался на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В органах власти Тувы ТАСС сообщили, что по предварительной информации, подозреваемым по делу проходит депутат Верховного Хурала [парламент региона] Эчис-Балдир Нурзат. «Эчис-Балдир Нурзат <...> стрелял в сторону силуэта, не зная, что это человек. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются», – сообщил собеседник агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных