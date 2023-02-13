В Туве охотник застрелил человека, приняв за животное
Во время охоты житель Тувы застрелил человека, приняв его за животное, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва в отношении 44-летнего уроженца Эрзинского района возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – следует из сообщения ведомства.
По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля, в местечке «Хондей» сумона [административно-территориальная единица в Туве] Нарынский Эрзинского района. Сообщается, что во время охоты мужчина, увидев через тепловизор ружья «Егерь ВПО-114» объект и приняв его за животное, выстрелил. Ранение получил 38-летний местный житель. От полученных ранений он скончался на месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В органах власти Тувы ТАСС сообщили, что по предварительной информации, подозреваемым по делу проходит депутат Верховного Хурала [парламент региона] Эчис-Балдир Нурзат. «Эчис-Балдир Нурзат <...> стрелял в сторону силуэта, не зная, что это человек. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются», – сообщил собеседник агентства.