В Красноярске загорелся склад на площади 6000 квадратных метров
На складе в Красноярске площадью 6000 кв. м произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Загорелся склад на улице Пограничников. По предварительной информации площадь пожара составляет 6000 кв. м», — говорится в сообщении. Информация о пожаре поступила в 14:40 мск.
Сейчас пожарные приступили к ликвидации огня. К тушению пожара привлечено 37 человек и 11 единиц техники. В пресс-службе уточнили, что данных о погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего не уточняются.