В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе
В Мышкинском районе Ярославской области произошел взрыв на газопроводе, сообщает региональное управление МЧС. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
«Поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. По прибытии первых подразделений на месте вызова – разрыв газопровода», – отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Ранее стало известно, что в результате обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске из-за взрыва газа погибли 14 человек. Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда жилого дома. 10 февраля МЧС завершили разбор завалов. Всего в ликвидации последствий участвовали 358 человек.
Основной версией причины взрыва газа называется нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.