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В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе

Ведомости

В Мышкинском районе Ярославской области произошел взрыв на газопроводе, сообщает региональное управление МЧС. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

«Поступила информация о возгорании газопровода в Мышкинском районе Ярославской области, район деревни Еремейцево. По прибытии первых подразделений на месте вызова – разрыв газопровода», – отметили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что в результате обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске из-за взрыва газа погибли 14 человек. Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда жилого дома. 10 февраля МЧС завершили разбор завалов. Всего в ликвидации последствий участвовали 358 человек.

Основной версией причины взрыва газа называется нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных