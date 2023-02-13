В Ярославской области произошел взрыв на газопроводе

Ранее стало известно, что в результате обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске из-за взрыва газа погибли 14 человек. Взрыв газа на ул. Линейная в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате частично обрушились два подъезда жилого дома. 10 февраля МЧС завершили разбор завалов. Всего в ликвидации последствий участвовали 358 человек.