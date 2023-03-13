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В работе VK произошел сбой

Ведомости

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных Downradar.

По информации платформы, наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и в Челябинске. При попытке войти в аккаунт у некоторых пользователей высвечивалась «ошибка сети».

Позже в пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что все неполадки скоро будут устранены. «У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», – сказано в сообщении. По состоянию на 12:05 мск приложение работало без сбоев, убедился корреспондент «Ведомостей».

Аналогичная ситуация произошла 7 февраля. Тогда в пресс-службе «ВКонтакте» допустили проблемы с доступом к сайту у пользователей в ряде регионов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных