В работе VK произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, следует из данных Downradar.
По информации платформы, наибольшее количество сбоев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и в Челябинске. При попытке войти в аккаунт у некоторых пользователей высвечивалась «ошибка сети».
Позже в пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что все неполадки скоро будут устранены. «У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», – сказано в сообщении. По состоянию на 12:05 мск приложение работало без сбоев, убедился корреспондент «Ведомостей».
Аналогичная ситуация произошла 7 февраля. Тогда в пресс-службе «ВКонтакте» допустили проблемы с доступом к сайту у пользователей в ряде регионов.