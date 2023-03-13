В работе VK произошел сбой

Позже в пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что все неполадки скоро будут устранены. «У некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт. В ближайшее время сервис будет работать для них в обычном режиме», – сказано в сообщении. По состоянию на 12:05 мск приложение работало без сбоев, убедился корреспондент «Ведомостей».