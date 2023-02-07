В работе сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, убедился корреспондент «Ведомостей». При попытке зайти на сайт сети появляется экран с ошибкой.
В пресс-службе компании пояснили, что проблемы с доступом к сайту могут возникнуть у пользователей в ряде регионов.
«Пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети. Сейчас мы завершаем работы по восстановлению доступа в полном объеме», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе соцсети.
Накануне сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» и «Дзена». Через некоторое время доступ к сервисам был возвращен, однако в компаниях так и не назвали причину, по которой их сайты оказались временно недоступны.