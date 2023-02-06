В работе сервисов «Яндекса» и «Дзена» произошел сбой

В 2022 г. «Яндекс» и VK определились со структурой сделки по продаже поискового новостного сервиса и «Дзена». Как писали «Ведомости», структура сделки предполагала, что адрес yandex.ru перейдет под управление VK, а главная страница «Яндекса» теперь будет находиться по адресу ya.ru, сообщала пресс-служба «Яндекса». Тогда было решено, что формально домен yandex.ru будет по-прежнему принадлежать «Яндексу».