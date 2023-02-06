В работе сервисов «Яндекса» и «Дзена» произошел сбой
Страницы «Яндекса» и «Дзена» перестали открываться в Москве с десктопов и мобильных устройств, обнаружил корреспондент «Ведомостей».
«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей», – прокомментировали в пресс-службе компании.
В пресс-службе VK сообщили, что «Дзен» работает в штатом режиме.
В 2022 г. «Яндекс» и VK определились со структурой сделки по продаже поискового новостного сервиса и «Дзена». Как писали «Ведомости», структура сделки предполагала, что адрес yandex.ru перейдет под управление VK, а главная страница «Яндекса» теперь будет находиться по адресу ya.ru, сообщала пресс-служба «Яндекса». Тогда было решено, что формально домен yandex.ru будет по-прежнему принадлежать «Яндексу».
«Мы остаемся владельцем домена yandex.ru, но при заходе туда на временный переходный период будет перенаправление на портал dzen.ru – им владеет VK», – сообщал «Ведомостям» представитель «Яндекса». Информацию о том, что со страницы yandex.ru будет осуществляться редирект на сайт «Дзена», подтверждал представитель VK.