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В работе сервисов «Яндекса» и «Дзена» произошел сбой

Ведомости

Страницы «Яндекса» и «Дзена» перестали открываться в Москве с десктопов и мобильных устройств, обнаружил корреспондент «Ведомостей».

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. Наши специалисты работают над устранением сложностей», – прокомментировали в пресс-службе компании.

В пресс-службе VK сообщили, что «Дзен» работает в штатом режиме.

В 2022 г. «Яндекс» и VK определились со структурой сделки по продаже поискового новостного сервиса и «Дзена». Как писали «Ведомости», структура сделки предполагала, что адрес yandex.ru перейдет под управление VK, а главная страница «Яндекса» теперь будет находиться по адресу ya.ru, сообщала пресс-служба «Яндекса». Тогда было решено, что формально домен yandex.ru будет по-прежнему принадлежать «Яндексу».

«Мы остаемся владельцем домена yandex.ru, но при заходе туда на временный переходный период будет перенаправление на портал dzen.ru – им владеет VK», – сообщал «Ведомостям» представитель «Яндекса». Информацию о том, что со страницы yandex.ru будет осуществляться редирект на сайт «Дзена», подтверждал представитель VK.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных