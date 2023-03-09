В работе «Яндекс.Такси» и Uber произошел сбой
При попытке войти в приложения появляется сообщение «Ошибка сервера». По состоянию на 13:40 мск было зафиксировано около 100 сообщений об ошибке в работе «Яндекс.Такси» в Москве. Количество таких сообщений в Uber превысило 20.
Проблемы в работе также наблюдаются у сервиса доставки Delivery Club, – в столице появилось более 60 сообщений о проблемах доступа. В частности, нарушение работы наблюдается в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и др.
Последний раз о сбоях сервисов «Яндекса» сообщалось в конце февраля. Тогда проблемы возникали со входом на стриминговую платформу «Яндекс.Музыка», а также онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».