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В работе «Яндекс.Такси» и Uber произошел сбой

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В сервисах по заказу такси Uber и «Яндекс.Такси» произошел сбой, следует из данных Downradar.

При попытке войти в приложения появляется сообщение «Ошибка сервера». По состоянию на 13:40 мск было зафиксировано около 100 сообщений об ошибке в работе «Яндекс.Такси» в Москве. Количество таких сообщений в Uber превысило 20.

Проблемы в работе также наблюдаются у сервиса доставки Delivery Club, – в столице появилось более 60 сообщений о проблемах доступа. В частности, нарушение работы наблюдается в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и др.

Последний раз о сбоях сервисов «Яндекса» сообщалось в конце февраля. Тогда проблемы возникали со входом на стриминговую платформу «Яндекс.Музыка», а также онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных