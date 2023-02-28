В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Кроме того, сбой наблюдается в работе «Кинопоиска». При попытке зайти в приложение высвечивается уведомление: «У нас что-то сломалось. Мы уже решаем проблему». Сайт онлайн-кинотеатра работает исправно. О возможных сбоях пользователей также предупреждают в приложениях сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club.