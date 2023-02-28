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Технологии

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Ведомости

В работе музыкального стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» наблюдается сбой. В этом убедился корреспондент «Ведомостей.

При попытке зайти в приложение на экране появляется сообщение о проблемах со связью. Сервис также не запускается ​​с персонального компьютера. 

«Загрузка не удалась. Проверьте подключение к интернету», — говорится в приложении.

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» подтвердили неполадки в работе сервиса. «К сожалению, Яндекс Музыка в данный момент работает нестабильно. Обязательно вернемся с хорошими новостями как можно скорее», — говорится в Telegram-канале стриминга.

Кроме того, сбой наблюдается в работе «Кинопоиска». При попытке зайти в приложение высвечивается уведомление: «У нас что-то сломалось. Мы уже решаем проблему». Сайт онлайн-кинотеатра работает исправно. О возможных сбоях пользователей также предупреждают в приложениях сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club. 

В предыдущий раз проблемы в работе сервисов «Яндекса» наблюдались 6 февраля. Тогда в пресс-службе компании уточнили, что ряд пользователей столкнулся с трудностями с доступом к некоторым сервисам. Спустя несколько часов их работа была восстановлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных