В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе музыкального стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» наблюдается сбой. В этом убедился корреспондент «Ведомостей.
При попытке зайти в приложение на экране появляется сообщение о проблемах со связью. Сервис также не запускается с персонального компьютера.
«Загрузка не удалась. Проверьте подключение к интернету», — говорится в приложении.
Кроме того, сбой наблюдается в работе «Кинопоиска». При попытке зайти в приложение высвечивается уведомление: «У нас что-то сломалось. Мы уже решаем проблему». Сайт онлайн-кинотеатра работает исправно. О возможных сбоях пользователей также предупреждают в приложениях сервисов доставки еды «Яндекс.Еда» и Delivery Club.
В предыдущий раз проблемы в работе сервисов «Яндекса» наблюдались 6 февраля. Тогда в пресс-службе компании уточнили, что ряд пользователей столкнулся с трудностями с доступом к некоторым сервисам. Спустя несколько часов их работа была восстановлена.