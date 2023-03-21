«Известия»: Минпромторг предложил запретить импорт 28 товаров из пластика
Минпромторг предложил запретить поставки 28 товаров из пластика в Россию, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, пакетов и пластиковых контейнеров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Вместе с тем Минпромторг изучает возможность ограничить объем выпуска и оборота этой продукции внутри России. Уточняется, что пластиковые товары предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. В ведомстве подчеркнули, что стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной, в том числе для выпуска социально значимых продуктов.
По информации газеты, Минпромторг планирует направить это предложение в правительство на рассмотрение. Сейчас этот вопрос обсуждается с представителями бизнес-сообщества и профильных ассоциаций.
Запрет на поставку некоторых пластиковых товаров из-за рубежа и ограничение производства связан с проектом «Экономика замкнутого цикла», в рамках которого предусмотрено повышение доли использования вторичных ресурсов до 32% и доли утилизации упаковки до 85% к 2030 г.
По данным Союза переработчиков пластмасс, импортная продукция занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предупредил, что в случае полного запрета поставок цены могут вырасти на 20-25%, а российские производители не успеют в короткие сроки занять освободившуюся нишу.