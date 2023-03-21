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Экономика

«Известия»: Минпромторг предложил запретить импорт 28 товаров из пластика

Ведомости

Минпромторг предложил запретить поставки 28 товаров из пластика в Россию, в том числе одноразовой посуды, ватных палочек, пакетов и пластиковых контейнеров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

Вместе с тем Минпромторг изучает возможность ограничить объем выпуска и оборота этой продукции внутри России. Уточняется, что пластиковые товары предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. В ведомстве подчеркнули, что стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной, в том числе для выпуска социально значимых продуктов.

По информации газеты, Минпромторг планирует направить это предложение в правительство на рассмотрение. Сейчас этот вопрос обсуждается с представителями бизнес-сообщества и профильных ассоциаций. 

Запрет на поставку некоторых пластиковых товаров из-за рубежа и ограничение производства связан с проектом «Экономика замкнутого цикла», в рамках которого предусмотрено повышение доли использования вторичных ресурсов до 32% и доли утилизации упаковки до 85% к 2030 г. 

По данным Союза переработчиков пластмасс, импортная продукция занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предупредил, что в случае полного запрета поставок цены могут вырасти на 20-25%, а российские производители не успеют в короткие сроки занять освободившуюся нишу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных