«Известия»: Минпромторг предложил запретить импорт 28 товаров из пластика

Вместе с тем Минпромторг изучает возможность ограничить объем выпуска и оборота этой продукции внутри России. Уточняется, что пластиковые товары предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. В ведомстве подчеркнули, что стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной, в том числе для выпуска социально значимых продуктов.