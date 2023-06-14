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Правительство расширило перечень пунктов пропуска с tax-free

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Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax-free. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Теперь иностранные туристы смогут вернуть НДС за покупки дополнительно в восьми пунктах tax-free: в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском крае (Забайкальск и Чита), Красноярском крае (Красноярск), Приморском крае (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск).

В кабмине отметили, что такое решение призвано способствовать росту занятости в сфере розничной торговли и туризма, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранцев.

Услуга tax-free действует в России с 1 января 2018 г. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 г. Согласно документу, получить возврат НДС в размере 18% от покупки на территории России могут туристы стран, не входящих в Евразийский союз (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). Минимальная стоимость покупки при этом должна быть 10 000 руб. Tax-free не распространяется на алкоголь, табак и другие подакцизные товары.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных