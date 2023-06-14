Правительство расширило перечень пунктов пропуска с tax-free
Правительство расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax-free. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Теперь иностранные туристы смогут вернуть НДС за покупки дополнительно в восьми пунктах tax-free: в Бурятии (Кяхта и Улан-Удэ), Забайкальском крае (Забайкальск и Чита), Красноярском крае (Красноярск), Приморском крае (Краскино), Амурской области (Благовещенск) и Иркутской области (Иркутск).
В кабмине отметили, что такое решение призвано способствовать росту занятости в сфере розничной торговли и туризма, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранцев.
Услуга tax-free действует в России с 1 января 2018 г. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин в ноябре 2017 г. Согласно документу, получить возврат НДС в размере 18% от покупки на территории России могут туристы стран, не входящих в Евразийский союз (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия). Минимальная стоимость покупки при этом должна быть 10 000 руб. Tax-free не распространяется на алкоголь, табак и другие подакцизные товары.