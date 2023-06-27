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Суд оставил в силе пожизненный приговор для пермского стрелка Бекмансурова

Ведомости

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным приговор о пожизненном лишении свободы для Тимура Бекмансурова, который 20 сентября 2021 г. устроил стрельбу в Пермском университете, в результате чего шесть человек погибли, передает «РИА Новости».

Пермский краевой суд 28 декабря 2022 г. признал Бекмансурова виновным по шести пунктам обвинения, в том числе в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Потерпевшими по этому делу проходят 59 человек. Общая сумма исковых требований к Бекмансурову составила 18,3 млн руб.

После этого приговор был обжалован прокурором, осужденным и его защитником. 19 мая апелляционные жалобы поступили в суд.

18-летний Бекмансуров, первокурсник юридического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ), открыл стрельбу в здании вуза 20 сентября 2021 г. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице ему ампутировали часть голени. После госпитализации он находился в нестабильном и крайне тяжелом состоянии, сообщали в Минздраве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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