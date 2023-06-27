Суд оставил в силе пожизненный приговор для пермского стрелка Бекмансурова
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным приговор о пожизненном лишении свободы для Тимура Бекмансурова, который 20 сентября 2021 г. устроил стрельбу в Пермском университете, в результате чего шесть человек погибли, передает «РИА Новости».
Пермский краевой суд 28 декабря 2022 г. признал Бекмансурова виновным по шести пунктам обвинения, в том числе в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Потерпевшими по этому делу проходят 59 человек. Общая сумма исковых требований к Бекмансурову составила 18,3 млн руб.
После этого приговор был обжалован прокурором, осужденным и его защитником. 19 мая апелляционные жалобы поступили в суд.
18-летний Бекмансуров, первокурсник юридического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ), открыл стрельбу в здании вуза 20 сентября 2021 г. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице ему ампутировали часть голени. После госпитализации он находился в нестабильном и крайне тяжелом состоянии, сообщали в Минздраве.