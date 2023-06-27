Суд оставил в силе пожизненный приговор для пермского стрелка Бекмансурова

Пермский краевой суд 28 декабря 2022 г. признал Бекмансурова виновным по шести пунктам обвинения, в том числе в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества, и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Потерпевшими по этому делу проходят 59 человек. Общая сумма исковых требований к Бекмансурову составила 18,3 млн руб.