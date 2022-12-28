Устроивший стрельбу в пермском вузе приговорен к пожизненному сроку

18-летний Бекмансуров, первокурсник юридического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ), открыл стрельбу в здании вуза 20 сентября 2021 г. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице ему ампутировали часть голени. После госпитализации он находился в нестабильном и крайне тяжелом состоянии, сообщали в Минздраве.