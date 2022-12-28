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Устроивший стрельбу в пермском вузе приговорен к пожизненному сроку

Ведомости

Тимур Бекмансуров, устроивший 20 сентября 2021 г. стрельбу в Пермском университете, в результате которой шесть человек погибли, получил пожизненный срок, пишут «РИА Новости».

Сегодня Пермский краевой суд признал Бекмансурова виновным по шести пунктам обвинения, в том числе в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном повреждении чужого имущества.

Помимо этого в прокуратуре рассказали, что общая сумма исковых требований к Бекмансурову составила 18,3 млн руб. По словам представителя прокуратуры Светланы Плотниковой, потерпевшими по этому делу проходят 59 человек.

18-летний Бекмансуров, первокурсник юридического факультета Пермского государственного университета (ПГНИУ), открыл стрельбу в здании вуза 20 сентября 2021 г. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице ему ампутировали часть голени. После госпитализации он находился в нестабильном и крайне тяжелом состоянии, сообщали в Минздраве.

Гособвинение запрашивало для него пожизненное лишение свободы. Бекмансуров признал вину, но попросил не назначать ему максимальное наказание. Гособвинение предложило считать смягчающими обстоятельствами признание вины подсудимым, состояние его здоровья и полученные при задержании ранения. 

У Бекмансурова наблюдается шизоидное расстройство личности, сообщили в прокуратуре, несмотря на это, он был признан вменяемым, поскольку может осознать характер и опасность своих действий. Также сообщается, что Бекмансуров не страдает психическими заболеваниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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