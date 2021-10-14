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Устроивший стрельбу в Пермском университете полностью признал вину

Ведомости

Пермский студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в здании вуза 20 сентября и убивший шестерых человек, признал вину, передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

По словам Бастрыкина, Бекмансурову официально предъявлено обвинение в убийстве, следствие ходатайствует перед судом о назначении ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

18-летний Бекмансуров, первокурсник юридического факультета Пермского государственного университета, открыл стрельбу в здании вуза 20 сентября. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице Бекмансурову ампутировали часть голени. После госпитализации он находился в нестабильном и крайне тяжелом состоянии, сообщали в Минздраве. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), которое расследует центральный аппарат СК. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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