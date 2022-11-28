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Прокурор запросил для стрелка в Пермском вузе пожизненный срок

Ведомости

Прокурор запросил для Тимура Бекмансурова, устроившего 20 сентября 2021 г. стрельбу в Пермском университете, пожизненный срок, сообщают «РИА Новости».

«Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявил прокурор.

Гособвинение предложило считать смягчающими обстоятельствами признание вины подсудимым, состояние его здоровья и полученные при задержании ранения, из-за которых ему впоследствии ампутировали часть ноги. У Бекмансурова наблюдается шизоидное расстройство личности, сообщили в прокуратуре. При этом подсудимый может осознать характер и опасность своих действий. Также сообщается, что Бекмансуров не страдает психическими заболеваниями.

Сегодня утром «РИА Новости» сообщили, что разбирательство по делу Бекмансурова вернулось на стадию судебного следствия. Суд пришел к данному решению в результате приобщения к делу некоторых документов из больниц и справки об установлении третьей группы инвалидности подсудимого (ампутация части ноги). В суде Бекмансуров признал иски потерпевших на сумму свыше 25 млн руб. Кроме этого, Пермский вуз предъявил устроившему стрельбу студенту еще 275 000 руб. имущественного вреда. «Признаю в полном объеме [все требования о выплатах за моральный и материальный вред]», — сказал Бекмансуров в суде.

18-летний Бекмансуров, первокурсник юридического факультета Пермского государственного университета, открыл стрельбу в здании вуза 20 сентября 2021 г. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице ему ампутировали часть голени. После госпитализации он находился в нестабильном и крайне тяжелом состоянии, сообщали в Минздраве. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), которое расследует центральный аппарат СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных