Прокурор запросил для стрелка в Пермском вузе пожизненный срок
Прокурор запросил для Тимура Бекмансурова, устроившего 20 сентября 2021 г. стрельбу в Пермском университете, пожизненный срок, сообщают «РИА Новости».
«Просим признать виновным. По совокупности преступлений прошу назначить Бекмансурову Тимуру Маратовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявил прокурор.
Гособвинение предложило считать смягчающими обстоятельствами признание вины подсудимым, состояние его здоровья и полученные при задержании ранения, из-за которых ему впоследствии ампутировали часть ноги. У Бекмансурова наблюдается шизоидное расстройство личности, сообщили в прокуратуре. При этом подсудимый может осознать характер и опасность своих действий. Также сообщается, что Бекмансуров не страдает психическими заболеваниями.
Сегодня утром «РИА Новости» сообщили, что разбирательство по делу Бекмансурова вернулось на стадию судебного следствия. Суд пришел к данному решению в результате приобщения к делу некоторых документов из больниц и справки об установлении третьей группы инвалидности подсудимого (ампутация части ноги). В суде Бекмансуров признал иски потерпевших на сумму свыше 25 млн руб. Кроме этого, Пермский вуз предъявил устроившему стрельбу студенту еще 275 000 руб. имущественного вреда. «Признаю в полном объеме [все требования о выплатах за моральный и материальный вред]», — сказал Бекмансуров в суде.
18-летний Бекмансуров, первокурсник юридического факультета Пермского государственного университета, открыл стрельбу в здании вуза 20 сентября 2021 г. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров был ранен и позже госпитализирован. В больнице ему ампутировали часть голени. После госпитализации он находился в нестабильном и крайне тяжелом состоянии, сообщали в Минздраве. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), которое расследует центральный аппарат СК.
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