Экс-гендиректор Audi получил 1 год 9 месяцев условно по делу «дизельгейта»

Штадлер начал работать в Audi в 1990 г. и с того же момента работал в группе Volkswagen. 1 января 2003 г. он стал членом правления Audi, 1 января 2007 г. – председателем правления. В начале 2010 г. он также был назначен в правление Volkswagen. Штадлер был задержан в связи с расследованием «дизельгейта» в июне 2018 г., а в октябре того же года – уволен с должности гендиректора Audi.