Экс-гендиректор Audi получил 1 год 9 месяцев условно по делу «дизельгейта»
Суд Мюнхена приговорил бывшего генерального директора Audi Руперта Штадлера к 1 году и 9 месяцам условно за мошенничество по неосторожности в рамках расследования дела о «дизельгейте», передает Reuters.
Помимо этого, Штадлер также был оштрафован на 1,1 млн евро. Эти средства будут направлены в государственную казну и в неправительственные организации. Уточняется, что это первый такой приговор, вынесенный в отношении бывших членов совета директоров Volkswagen.
Суд также вынес обвинительное заключение в отношении экс-руководителя отдела разработки двигателей Porsche Вольфганга Хатца и инженера Джованни П. Они получили условные сроки и штрафы в размере 400 000 евро и 50 000 евро соответственно.
В 2015 г. в дизельных автомобилях Volkswagen обнаружили программное обеспечение, которое позволяет обойти жесткие экологические нормы США. Тогда Volkswagen признал, что установил в 11 млн дизельных автомобилей программное обеспечение, позволявшее манипулировать результатами тестов на соответствие двигателей экологическим стандартам, передает BBC. Загрязнение атмосферы автомобилями компании в 40 раз превышало допустимые нормы. Этот скандал получил название «дизельгейт».
В 2019 г. прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипулировании рынком. По версии ведомства, компания не проинформировала вовремя инвесторов о том, что скрывает высокие выбросы вредных веществ дизельными двигателями концерна. Если бы инвесторы были уведомлены об этом заранее, они смогли бы продать бумаги до резкого падения (на фоне этого скандала акции упали на 37%).
Штадлер начал работать в Audi в 1990 г. и с того же момента работал в группе Volkswagen. 1 января 2003 г. он стал членом правления Audi, 1 января 2007 г. – председателем правления. В начале 2010 г. он также был назначен в правление Volkswagen. Штадлер был задержан в связи с расследованием «дизельгейта» в июне 2018 г., а в октябре того же года – уволен с должности гендиректора Audi.